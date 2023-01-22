حكومة باشاغا تبحث التعاون مع مصر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث الحكومة المكلفة من مجلس النواب التعاون مع الجانب المصري في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والاختناقات التي تواجه شبكة الكهرباء والانقطاعات التي حصلت بالعديد من المناطق؛ بسبب الفيضانات والصواعق التي تعرضت لها الشبكة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، بحسب بيان نشرته صفحة تابعة للحكومة على «فيسبوك».

حكومة باشاغا: إمكانية عقد اجتماع تشاوري مع الجانب المصري للتعاون في قطاع الكهرباء

وعرض البدري كتاب وزير الكهرباء والطاقة في المصري، لعقد اجتماع تشاوري لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإمكانية فتح آفاق جديدة للشركات الليبية والمصرية في هذا المجال للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون في مجال توريد الطاقة والاستثمار بين البلدين.

وأفاد البيان بأن باشاغا أصدر توجيهاته وتأكيده على هذا التعاون و«الاستفادة من خبرة الجانب المصري في مجال الطاقات المتجددة؛ لكي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية».

وخلال الاجتماع اطّلع باشاغا على أداء الوزارة وخطط عملها، ومناقشة المشاكل التي تواجه شبكة الكهرباء، خاصة ما حدث في منطقة طلميثة وانقطاع الكهرباء على أكثر من 250 منزلًا، وتدخل وزارة الكهرباء لدعم الشركة العامة لحل المشكلة وتوفير المعدات المطلوبة بصورة عاجلة.

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وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والشركات التابعة وإيجاد آلية لمعالجتها جذريًا، نظرًا للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشركات ومساهمتها الفاعلة في التنمية وتوفير فرص العمل، كذلك استعراض الآلية التي سيجري بها توزيع مواد ومعدات الكهرباء الضرورية والطارئة، التي أذنت الحكومة بالتعاقد عليها لوزارة الكهرباء، خاصة في مجال شبكات التوزيع لتكون مخزون استراتيجي لتوزيعها على كافة المناطق الواقعة في نطاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وطالب باشاغا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بسرعة البدء بصيانة خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف بمنطقة الجبل الأخضر ودرنة وطبرق.