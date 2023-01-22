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تاياني من القاهرة: لا بد أن نجد حلا للقضية الليبية واتفاقا لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 09:18 مساء
تاياني من القاهرة: لا بد أن نجد حلا للقضية الليبية واتفاقا لإجراء الانتخابات
تاياني مصافحا شكري نهاية المؤتمر الصحفي بالقاهرة، الأحد 22 يناير 2023. (أنطونيو تاياني)
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شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على ضرورة إيجاد حل للقضية الليبية واتفاق من شأنه أن يساعد البلاد على إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين كافة الأطراف وخاصة الكبرى منها لتحقيق هذه الغاية.

وقال تاياني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بالقاهرة، اليوم الأحد، «لا بُد أن نجد حلًا للقضية الليبية وهناك حتى اليوم نرى توترًا كبيرًا ونتمنى أن نتوصل إلى اتفاقية بين الأطراف حتى تجري الانتخابات البرلمانية في ليبيا».

وأكد تاياني خلال تصريحاته على أهمية الوصول إلى تسوية للأزمة الليبية، لافتًا إلى أهمية «أن يكون هناك تعاون بين كل الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا ومصر دولة مهمة للغاية للتعاون وتبادل الآراء حتى نصل لحل إيجابي لقضية ليبيا».

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واعتبر تاياني أن الوصول إلى حل للقضية الليبية «يصب أيضًا في حل قضية الهجرة غير الشرعية»، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم جهود مصر الكبيرة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

وعقب اللقاء، غرد تاياني عبر حسابه على «تويتر» قائلًا إنه بحث مع نظيره المصري سامح شكري خلال محادثاتهما في القاهرة «قضايا ليبيا واستقرار البحر الأبيض المتوسط»، مؤكدًا «التزام إيطاليا بتعاون أكبر مع مصر».

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