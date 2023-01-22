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باتيلي يدعو الأطراف الدولية إلى «توحيد كلمتهم» لمساعدة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 08:21 مساء
باتيلي يدعو الأطراف الدولية إلى «توحيد كلمتهم» لمساعدة ليبيا
المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الخارجية العرب التشاوري في طرابلس، 22 يناير 2023. (حسابه على تويتر)
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دعا الممثل الخاص للأمين العام، مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى «توحيد كلمتهم والرفع من وتيرة دعمهم لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها».

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باتيلي عبر حسابه على موقع «تويتر»، تعليقًا على حضوره الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم في طرابلس، قائلًا إن «الاجتماع كان بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي، ودعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء».

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باتيلي: الليبيون مصممون على إعادة الشرعية لمؤسساتهم
وأشار المبعوث الأممي إلى ملف الانتخابات، معتبرًا أن تسجيل ما يفوق 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية «يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية لمؤسساتهم، وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية».

وتابع: «لقد دعوت جميع الأطراف الليبية إلى العمل معًا لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا -مرة أخرى- من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة».

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