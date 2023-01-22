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المنقوش: اجتماع طرابلس ذكَّر الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن تحقيق التضامن مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 07:39 مساء
المنقوش: اجتماع طرابلس ذكَّر الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن تحقيق التضامن مع ليبيا
المنقوش خلال ترؤسها الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، الأحد 22 يناير 2023. (وزارة الخارجية الليبية)
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اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقِد اليوم في العاصمة طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن تحقيق التضامن مع ليبيا.

وغردت المنقوش عقب الاجتماع عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، كيف أن الحُلم العربي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة، وقد عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته». وأضافت «أعلنا إصرارنا أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب».

الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس
واستضافت العاصمة طرابلس اليوم الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ158 برئاسة ليبيا والذي عُقِد بمجمع قاعات غابة النصر، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وممثلي الحكومات العربية ومندوبيها لدى الجامعة العربية.

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وشهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وتونس عثمان الجرندي، والصومال أبشر محمد جامع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، فيما غاب عن الاجتماع ممثليو مصر والسعودية والإمارات وخفضت دول أخرى من تمثيلها الدبلوماسي.

اتهامات المنقوش للأمانة العامة للجامعة العربية
واتهمت المنقوش، في مؤتمر صحفي، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمحاولة تعطيل الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري و«انحيازها لإحدى الدول الأعضاء» وأنها «ابتدعت شرطًا غير موجود في الميثاق».

وأضافت المنقوش أن الإجراء الذي اتبعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «وضع الكثير من الدول في حرج الاصطفاف وبالتالي تكون الجامعة قد أقحمت نفسها في الانحياز الواضح لإحدى الدول وهو ما تمنينا تجنبه من أمانة الجامعة حرصًا على وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك».

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