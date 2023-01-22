رئيس «أجوكو» يقدم صورة قاتمة للوضع المالي للشركة ويطالب بتوفير الميزانيات لاستمرار العمليات

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، صلاح القطراني، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بممارسة الضغط على الجهات المعنية بالدولة لتوفير الميزانيات اللازمة لاستمرار عمليات الشركة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

تأثير الوضع المالي على «أجوكو»

جاء ذلك في كلمة القطراني، أمام اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عُقِد في مدينة بنغازي، صباح اليوم الأحد، برئاسة فرحات بن قدارة الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ إذ تحدث القطراني عن «الوضع المالي السيئ والأزمة المالية الخانقة والمشاكل التي واجهتها الشركة» واعتبرها «حجر عثرة وعائقًا حقيقيًا لدفع مرتبات مستخدميها ومستحقاتهم في مواعيدها وعجزها لتنفيذ جل المشاريع والأعمال وحائلًا دون تحقيق الشركة مستهدفاتها وطموحاتها وتوفير قطع الغيار».

وقال إن هذا الوضع ترتب عليه «ديون والتزامات كبيرة، وتوقف العديد من المشاريع والأعمال المهمة والحيوية بالشركة والمرتبطة باستمرار الإنتاج ورفع معدلاته، وكذلك تطوير الحقول المكتشفة والبحث والتنقيب عن حقول جديدة وتأكيدها بامتيازات الشركة».

وأضاف القطراني أن هذه الأزمة المالية «أثرت بشكل واضح على مصداقية الشركة وسمعتها لدى كبار الموردين والمصنعين والشركات المختصة خاصة العالمية منها نتيجة لتراكم ديونها ومستحقاتها والتي أصبحت تتجاهل التعامل مع الشركة أو تضع شروطًا قاسية»، مشيدًا رغم ذلك بدعم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإداراتها للشركة في ظل الأزمة الحالية ومساعدتها على حلحلة جزء منها.

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دعم مؤسسة النفط لـ«أجوكو»

وأشار رئيس «أجوكو» إلى أن دعم مؤسسة النفط مكَّنها «من دفع مرتبات آخر شهرين من العام الماضي في موعدها، ودفع الفروقات المستحقة للمستخدمين، وكذلك دفع جزء من الديون والمستحقات المتراكمة لصالح الشركات والموردين»، آملًا من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باعتباره الجمعية العمومية للشركة التواصل والضغط على الجهات المعنية بالدولة لتوفير الميزانيات والأموال اللازمة لنشاطها وإدارة عملياتها بما يضمن استمرار الإنتاج ويُمكِّنها من دفع الديون والالتزامات المتراكمة عليها لكونها داعمًا مهمًا للاقتصاد الوطني».

إنجازات شركة الخليج العربي للنفط في 2022

بعد ذلك استعرض القطراني إنجازات الشركة خلال العام الماضي، مؤكدًا أنها استطاعت رغم الصورة القاتمة للوضع المالي بفضل سواعد أبنائها بجميع الحقول والمواقع وخبراتها، وحسن تدبيرها الاستمرار في أعمالها، وتحقيق مستهدفاتها والمحافظة على إنتاجها بل وزيادته، بواقع «إنتاج حوالي 94 ميلون برميل من النفط الخام من حقول الشركة، وبمتوسط إنتاج يومي 280 ألف برميل من النفط، وتصدير 66 مليون برميل من النفط من ميناء الحريقة النفطي بطبرق عبر 69 ناقلة نفط»، لافتًا إلى أن «نسبة الخام المكرر من مصفاة طبرق بلغت 93% من المستهدف، و83% من مصفاة السرير لمختلف المنتجات».

وأضاف القطراني أن شركة الخليج العربي تمكنت أيضًا من استكمال توريد وتركيب معدات إنتاج مبكر لحقل الطهارة (NC4)، وتشغيله وافتتاحه كحقل جديد أضيف لحقول الشركة المنتجة بتاريخ 22 فبراير 2022، بإنتاجية تتجاوز 6 آلاف برميل من النفط في اليوم.

واستعرضت الجمعية العمومية للشركة خلال الاجتماع برامج العمل والميزانية التقديرية للعام 2023، حيث تناوبت إدارات الشركة عرض نشاطاتها ومستهدفاتها والعديد من المشاريع والنتائج التي تحققت خلال العام 2022، وكرر رئيس لجنة الإدارة صلاح القطراني شكره لإدارة مؤسسة النفط على مساندتهم ودعمهم للشركة ووقوفهم الدائم معنا، ونتطلع مع بداية هذا العام الى مزيد من الدعم حتى نجتاز هذه المرحلة الصعبة وصولًا إلى نقطة الاستقرار.

حضر اجتماع الجمعية العمومية لـ«أجوكو» أعضاء مجلس إدارة المؤسسة: مسعود سليمان وأحمد عمار وحسين صفار، وعبر الدائرة المغلقة خليفة عبدالصادق وعضو لجنة إدارة الشركة للعمليات والصيانة والمصافي عوض كويدير وعضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل أشرف منصور معتوق وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات بوبكر بن عامر ومديرو العموم والإدارات المعنية وعدد من المختصين من الجانبين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

لقطة جماعية لأعضاء الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي عقب اجتماعهم الأحد 22 يناير 2023. (أجوكو)

بن قدارة خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، الأحد 22 يناير 2023. (أجوكو)