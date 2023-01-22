باشاغا يشكر الممتنعين عن المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، «الشكر» للدول التي امتنعت عن حضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي أقيم اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، داعيًا إياهم إلى دعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين.

وغرد باشاغا عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «نشكر الدول العربية والإسلامية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة للجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها للادعاء بأنها الجهة المعترف بها دوليًا».

ودعا باشاغا في تغريدة ثانية «الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية-الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي».

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كما دعا في تغريدة ثالثة «جيراننا في دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستهم الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا ينجروا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».

واستضافت العاصمة طرابلس اليوم الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ158 برئاسة ليبيا والذي عُقِد بمجمع قاعات غابة النصر، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وممثلي الحكومات العربية ومندوبيها لدى الجامعة العربية.