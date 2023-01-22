القطراني: «أجوكو» صدرت 66 مليون برميل نفط من ميناء الحريقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، صلاح القطراني، إن الشركة نجحت رغم المصاعب التي واجهتها العام الماضي في إنتاج نحو 94 مليون برميل من النفط الخام من حقولها، وبمتوسط إنتاج يومي 280 ألف برميل.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت اليوم الأحد، أن الشركة صدَّرت 66 مليون برميل من النفط من ميناء الحريقة عبر 69 ناقلة نفط خلال العام 2022، مشيرًا إلى أن نسبة الخام المكرر من مصفاة طبرق بلغت 93% من المستهدف، و83% من مصفاة السرير لمختلف المنتجات.

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كما أشار إلى استكمال توريد وتركيب معدات إنتاج مبكر لحقل الطهارة (NC4)، الذي جرى تشغيله وافتتاحه كحقل جديد أضيف لحقول الشركة المنتجة بتاريخ في فبراير الماضي، بإنتاجية تتجاوز 6 آلاف برميل من النفط في اليوم.