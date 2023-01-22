القبض على شخص في واقعة نصب واحتيال بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة القبض على شخص قام بالنصب والاحتيال على شخصين بمبلغ مالي 5 آلاف دينار ليبي.

وأوضحت المديرية في بيان، اليوم الأحد، أن «مركز شرطة بزيمة الجديدة تمكن من إلقاء القبض على شخص سوداني الجنسية يدعى (ج.م.ب) وذلك استجابة لشكوى تقدم بها كل من (م.ح.أ) و(م.أ.أ) من الجنسية السودانية، كونهُ قد قام بالنصب والاحتيال عليهما بمبلغ مالي قدره 5.000 دينار ليبي».

ونوهت إلى أن المتهم «اعترف بما نسب إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص».