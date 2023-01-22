الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تستمر الأجواء باردة على أغلب مناطق الشمال، خاصة مناطق الشمال الغربي مع تكاثر السحب من حين لآخر مساء اليوم، واحتمال هطول أمطار متفرقة.

رأس أجديد – سرت - الجفارة - نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكائر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة مساء اليوم على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا على اغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

الجفرة- سبها - غات - غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة مساء غد على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غدامس والحمادة.