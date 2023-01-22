  • Alwasat News
Atwasat

الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 09:13 صباحا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 22 يناير 2023.
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تستمر الأجواء باردة على أغلب مناطق الشمال، خاصة مناطق الشمال الغربي مع تكاثر السحب من حين لآخر مساء اليوم، واحتمال هطول أمطار متفرقة.

رأس أجديد – سرت - الجفارة -  نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكائر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة مساء اليوم على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا على اغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

الجفرة- سبها - غات - غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة مساء غد على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غدامس والحمادة.

السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و21 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد الراهن
عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد ...
استمرار تعليق العمل ببلدية طبرق
استمرار تعليق العمل ببلدية طبرق
المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ...
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
المزيد
«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم
«استقرار ليبيا» على جدول أعمال ميلوني في الجزائر.. اليوم...
حصر التعديات على مشاريع بوادى الحياة
حصر التعديات على مشاريع بوادى الحياة...
اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب
اليوم.. طرابلس تستضيف «تشاوري» وزراء الخارجية العرب...
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا...
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة ......
المزيد