قفل مصنع لتعبئة المياه في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، قفل مصنع «الينابيع» لتعبئة المياه في البيضاء؛ لعدم التزامه بالمواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية واسعة لمفتشي المركز داخل بلدية البيضاء ونطاق بلديات الجبل الأخضر (بلدية وردامة، بلدية شحات وبلدية الساحل)، وفق بيان صادر عن المركز.

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وشملت مخالفات المصنع سوء التهوية والإضاءة والنظافة، وعدم مطابقة مكان تعبئة المياه للاشتراطات الصحية، وغياب معدات السلامة والوقاية من فيروس «كورونا»، فضلا عن عدم وجود برنامج خاص بمكافحة الآفات.

ولاحظ مفتشو المركز كذلك أن المصنع لم يلتزم بقواعد الأمن والسلامة، كما أن بعض عماله لا يلتزمون بالزي المخصص، فيما كان الخزان الأرضي غير مطابق للمواصفات القياسية. وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقفل وتشميع المصنع.

حملة تفتيشية على مصانع تعبئة المياه في البيضاء، 21 يناير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيشية على مصانع تعبئة المياه في البيضاء، 21 يناير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيشية على مصانع تعبئة المياه في البيضاء، 21 يناير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)