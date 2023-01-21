حفتر يلتقي لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى القائد العام للقيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي ودرنة.

وجاء الإعلان عن اللقاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة، لم يوضح محاور المشاورات وأهدافها.

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ويترأس لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينتي بنغازي ودرنة، حاتم العريبي، وتضم في عضويتها كلا من فرج قعيم وعبدالرحمن زيد، وتشكلت بموجب قرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ويأتي تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة بعد شهرين من إقالة الرئيس السابق نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، من قبل مجلس النواب يوم 27 نوفمبر 2022.

لقاء حفتر مع لجنة إعادة الإعمار في بنغازي ودرنة، 21 يناير 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

لقاء حفتر مع لجنة إعادة الإعمار في بنغازي ودرنة، 21 يناير 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

لقاء حفتر مع لجنة إعادة الإعمار في بنغازي ودرنة، 21 يناير 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)