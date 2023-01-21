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جهاز «مشروعات الإسكان»: فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 06:42 مساء
جهاز «مشروعات الإسكان»: فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، اليوم السبت، استمرار أعمال مشروع فتح مسار الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس.

وقال الجهاز إن المشروع تنفذه «الشركة الليبية العمرانية» بإشراف مكتب طرابلس، والمهندسين: مهند الجابري وأكرم الكايخ، حسبما ذكر عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وفي أواخر أكتوبر الماضي، جرى صرف تعويضات للمواطنين عن عقاراتهم الواقعة في مسار الطريق، وفق إدارة الجهاز التي قالت إنها أحالت إلى مستندات صرف 15 ملفا مُستوفاة للمسوغات القانونية والفنية، إلى المصارف.

تكلفة الدائري الثالثةت 4.2 مليار دينار
واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في سبتمبر من العام 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.2 مليار دينار.

- استئناف صرف التعويضات عن العقارات الواقعة بمسار الطريق الدائري الثالث
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ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 23.8 كيلومتر، وسيجري تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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