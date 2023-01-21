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اللافي يرد على الدبيبة: المصالحة ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 06:05 مساء
اللافي يرد على الدبيبة: المصالحة ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية
اللافي خلال إلقاء كلمته في انطلاق الملتقى التحضيري للمصالحة، طرابلس، 8 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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رد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على الهجوم الذي شنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على ملتقى المصالحة الوطنية الذي عقد في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري.

وكتب اللافي عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم: السبت «المصالحة بين الليبيين ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية، فكل يعمل على شاكلته، وكل يرى الناس بعين طبعه».

الدبيبة: المصالحة يجب ألا تكون لعبة أجنبية
وخلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة اليوم، هاجم الدبيبة ملتقى المصالحة الوطنية، من دون أن يسميه، وقال: «المصالحة الوطنية يجب ألا تجرى بواسطة خيوط لعبة أجنيية أو المخابرات الدولية، أو في أفخم الفنادق».

- الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية
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واعتبر الدبيبة أن من يشارك في المصالحة «من المجرمين الذين يحاولون تصفية أمور إجرامهم وقتلهم الليبيين، وهؤلاء يجب أن يحاكموا ويقتص القضاء منهم، فالمصالحة لا يمكن أن يحدثها سوى الأنقياء والصالحين والوطنيين».

وأقام المجلس الرئاسي الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس، بمشاركة محلية وأجنبية، وغاب عن الملتقى مجلسا النواب والدولة، فيما ألقى عدد من المسؤولين الأجانب كلمات خلال الملتقى منهم رئيس الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدولة العربية والمبعوث الأممى لدى ليبيا.

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