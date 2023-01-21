رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المركز الوطني للأمراض أن فصل الشتاء تكثر فيه مجموعة من الأمراض، داعيًا الليبيين إلى ضرورة معرفة الأعراض وعلاجها.

وهذه الأمراض هي، أولًا: التهاب الحلق، الذي تتمثل أعراضه في: صعوبة في البلع، ألم في اللوزتين، رائحة فم كريهة، وأحيانًا يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وثانيًا: الزكام الذي يصاحبه خمول وألم في الجسم، صداع وسيلان في الأنف، وثالثُا الربو، وهو عبارة عن نوبات من ضيق التنفس تحدث نتيجة لالتهاب الشعب الهوائية.

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سبب الأنفلونزا: عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي

ورابع الأمراض الأكثر انتشارًا هو الأنفلونزا الموسمية، الذي يحدث بسببب عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي نتيجة زيادة فرص نمو وانتقال الفيروسات والبكتيريا في الشتاء.

أما خامس الأمراض، فهو الحساسية الموسمية، التي تزداد فرص الإصابة بها بسبب التقلبات الجوية. وأخيرًا، ألم العظام والمفاصل، ويشتكي كبار السن خصوصًا منه في فصل الشّتاء نتيجة قلة الحركة وعدم قدرة الجسم على تّحمل البرد.