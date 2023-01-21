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القبض على متهم بالقتل في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 04:09 مساء
القبض على متهم بالقتل في ترهونة
المتهم بالقتل في ترهونة بعد ضبطه. (جهاز المباحث الجنائية)
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أعلن جهاز المباحث الجنائية اليوم السبت، القبض على متهم في قضية قتل وإخفاء قسري بمدينة ترهونة.

وأوضح بيان للجهاز أن أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز المباحث الجنائية تمكنوا وبالتعاون مع مكتب الدوريات بالجهاز من ضبط المتهم «ع. ر. ع»، وهو من مواليد العام 1974، ومقيم في ترهونة، دون كشف المزيد من التفاصيل حول القضية.

وأضاف البيان أن المتهم اعترف بما نسب إليه وأحيل إلى وكيل النيابة بمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

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انتشال مخلفات حرب من منزل مواطن بعين زارة
إلى ذلك، عمد فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة إلى انتشال مخلفات حرب من منزل مواطن قرب معسكر السعداوي بمنطقة عين زارة منزل.

وجاء انتشال المخلفات بعد بلاغ من أحد المواطنين للغرفة الرئيسية التابعة للجهاز؛ فيما جرى العثور على مخلفات تتكون من 7 قذائف هاوزر، عيار 120 مللي و9 قذائف عيار 106 مللي و6 حزم وقود صلب دافع. وجرى نقل المضبوطات إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الأمنة.

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