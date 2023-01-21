ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات أول من أمس الخميس.
واستقر الدولار عند سعر 5.09 دينار الذي سجله الخميس، وصعد سعر اليورو إلى 5.46 دينار مقابل 5.45 دينار. في حين حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 6.15 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
وثبت سعر الليرة التركية والدينار التونسي عند 0.27 دينار، و1.65 دينار على التوالي، وسعر كسر الذهب عيار 18 عند 232 دينارا.
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