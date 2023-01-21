تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

سلط تقرير روسي الضوء على العلاقات بين موسكو وليبيا في مرحلة ما بعد القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بحديثها عن احتمالات نقل سلطته إلى أحد ولديه.

وذكرت جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية أمس الجمعة، أن حفتر فقد الاهتمام بترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة، مستندة إلى تقارير إعلامية جاء فيها، أن حفتر عبّر في المفاوضات في مصر عن استعداده للتخلي عن المشاركة في السباق الرئاسي المتوقع تنظيمه هذا العام من قبل الوسطاء الدوليين.

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وعلقت الصحيفة: «يبدو أن المشير الذي حاول الجانب الروسي الاعتماد عليه، كما يُظن عمومًا، مستعد لنقل سلطاته كلها إلى ولديه».

اختبار المصالح الروسية في ليبيا

وحسب توقعات خبراء في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن صدام هو من سيتولى قيادة الجيش الليبي في نهاية المطاف، على الرغم من ترجيح صعوبة توريث حفتر سلطاته، بسبب تضارب المصالح بين ولديه صدام وبلقاسم، وفق الجريدة الروسية. ووفقًا لهذه التقديرات، فإن تسليم قيادة الجيش لصدام سيكون اختبارا للمصالح الروسية في ليبيا.

وذكّرت «نيزافيسيمايا غازيتا» بتأكيد موسكو مرارًا عن وقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الأهلي في الجماهيرية السابقة، لكن هناك فكرة مستقرة في مجتمع الخبراء مفادها أن شخصيات معسكر شرق ليبيا أقرب إلى موسكو.

في هذا السياق، يلفت معهد واشنطن الانتباه إلى حقيقة أن حفتر الابن يسلك مسارا لتنويع الاتصالات الخارجية، كما يتضح من استعداده لإقامة علاقات مع إسرائيل، اللاعب المثير للجدل في الشرق الأوسط، وكما تقول الصحيفة الروسية لا يستبعد المحللون أن تقوم برقة في عهد صدام بالانضمام إلى اتفاقات إبراهيم.

ويثير هذا الأمر مسألة مصداقية وفائدة قوات القيادة العامة لروسيا في ليبيا ما بعد حفتر، بالنظر إلى أن الإسرائيليين حلفاء للولايات المتحدة وينتمون شكليا إلى المجتمع الغربي.

وعلى هذه الخلفية، يشير الخبراء إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تحتاج منذ فترة طويلة إلى تجسيد مقارباتها في ليبيا حتى لا تفقد قدرتها على التأثير هناك. وقد أظهرت زيارة مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز المفاجئة أن واشنطن ربما تعمل بجد على ذلك.