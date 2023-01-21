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عمال الخدمات الأرضية بمطار مصراتة يعلنون إضرابا مفتوحا اعتبارا من 5 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 12:29 مساء
عمال الخدمات الأرضية بمطار مصراتة يعلنون إضرابا مفتوحا اعتبارا من 5 فبراير
صالة الوصول بمطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت النقابة والعاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي دخول العاملين في إضراب واعتصام مفتوح، اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل إلى حين تنفيذ مطالب العاملين بالشركة. 

وقالت النقابة في بيان، إن أبرز مطالب العاملين هي «صرف المرتبات المتأخرة». وأعرب البيان عن بالغ «الأسف إلى المسافرين من أهالي مدينة مصراتة خاصة، وفي ربوع ليبيا من هذا الموقف الذي جرى اتخاذه بعد أن ضاقت السبل ووصل الأمر إلى الحد الذي لا يطاق»، حسب تعبير النقابة.

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إضراب سابق لعمال الشركة الليبية للمناولة 
وفي يونيو الماضي، نظم عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، اعتصاما لساعات في مطار مصراتة الدولي.

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