وقفة احتجاجية لمساندة الشركة المنفذة لطريق مرادة - العقيلة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عدد من أهالي بلدية مرادة قوات القيادة العامة بدعم استكمال تنفيذ طريق مرادة ـ العقيلة، معلنين مساندتهم الشركة المنفذة للطريق، حيث تتعرض معداتها للنقل من المكان، «بدعوى تنفيذ حكم محكمة» على حد قولهم، في تسجيل مصور بثته صفحة «أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتلى المحتجون بيانا في التسجيل المصور قالوا فيه «إن المدعو فرج علي شويشين تهجم على شركة (ماتياس ليبيا) التي تنفذ طريق العقيلة- مرادة، وأحضر سيارات نقل آلات برفقة الملازم أول محمد الصرماني، بحجة تنفيذ حكم من المحكمة برفع المعدات التي تنفذ طريق مرادة»، ولم يتسن التواصل مع هؤلاء المذكورين في التسجيل لتوضيح موقفهم.

- أهالي تاورغاء يقدمون 10 مطالب للمجلس المحلي والحكومة بشأن الخدمات

- أهالي بلدية تنيناي جنوب بني وليد يطالبون بتوفير مياه الشرب والخدمات

- وقفة للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية شمال بني وليد (صور)