نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم السبت (21 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و18 درجة مئوية.