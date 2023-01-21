نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم السبت (21 يناير 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح جنوبية غربية إلى قبلية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و19 درجة مئوية.
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