الأرصاد: درجة الحرارة تحت الصفر في تراغن

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجة الحرارة هبطت إلي ما دون الصفر المئوي في ليبيا خلال آخر ليلة البارحة وصباح اليوم السبت، إذ سجلت 1 تحت الصفر في منطقة تراغن بالجنوب الغربي، حسب بيان صادر عن المركز.

أجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا

وفي وقت سابق، توقعت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن تبقى الأجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا خصوصا مناطق الشمال، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب بين 15 و22 درجة مئوية، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى درجة الصفر المئوي، خصوصا على المناطق الجبلية والصحراوية.

وتتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق شمال غرب ليبيا، وبعض مناطق الجنوب الغربي، خاصة على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة. وتكون الرياح نشطة على أغلب مناطق الشمال، خصوصا الشمال الشرقي، إذ تصل سرعتها أحيانا إلى (60) كيلومتر/ ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.