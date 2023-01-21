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نيابة زوارة تأمر بحبس ولية أمر طالبة اعتدت على معلمتين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 12:35 صباحا
نيابة زوارة تأمر بحبس ولية أمر طالبة اعتدت على معلمتين
النائب العام المستشار الصديق الصور، (أرشيفية: الإنترنت)
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أمر وكيل النيابة بنيابة زوارة الجزئية بحبس والدة إحدى الطالبات في مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية احتياطيا، بعد تعديها بالضرب على معلمتين.

وباشر وكيل النيابة التحقيق في واقعة الإيذاء الشخصي الذي لحق بمديرة المدرسة وأخصائية اجتماعية بها، حيث أفضت إجراءات الاستدلال الخاصة بمأمور الضبط القضائي إلى التأكد من نية الإيذاء لدى المتهمة، حسب بيان مكتب النائبة العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقررت النيابة عرض المعلمتين على الطبيب المختص لغرض استيضاح مدة شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما، وتعيين نسبة العجز الناشئ عن واقعة الضرب.

التعليم تتحرك بعد واقعة الاعتداء
وتعرضت مديرة إحدى مدارس زوارة إلى الاعتداء من قبل ولية أمر طالبة مطلع الأسبوع الماضي، بحضور عدد من الطلاب والمواطنين، وفق بيان مديرية أمن زوارة، التي فتحت تحقيقا في الواقعة، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

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وبعدها أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع المعلمة، كما حذرت وزارة التعليم أولياء الأمور من الاعتداء على المعلمين، حيث يضعهم الأمر تحت طائلة القانون، مؤكدة أنها ستحيل أي وقائع من هذا النوع إلى النيابة العامة.

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