  • Alwasat News
Atwasat

تأجيل الجولة الثالثة لانتخابات المجالس المحلية للشباب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 09:21 مساء
تأجيل الجولة الثالثة لانتخابات المجالس المحلية للشباب
من إحدى لجان التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات المجالس المحلية للشباب. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب تأجيل الجولة الثالثة للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا غدا السبت.

وأوضحت اللجنة في بيان أن تأجيل الانتخابات نظرا لالتزام مراقبات التعليم بالامتحانات النهائية للنصف الأول من العام الدراسي على المستوى الوطني.

مبادرة «التعلم الديمقراطي للشباب»
وتأتي هذه الانتخابات ضمن مبادرة «التعلم الديمقراطي للشباب»، وكان من المقرر أن تنطلق في مرحلتها الثالثة في 44 مجلسا محليا، بعد انتهاء العملية الانتخابية لـ31 مجلس ضمن المرحلتين الأولى والثانية.

- استعدادات لانتخاب 44 مجلسا محليا للشباب

وفي الرابع من يناير الجاري ناقش وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، اليوم الإثنين، الاستعداد لانطلاق الحزمة الثانية لانتخابات المجالس المحلية للشباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية

المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية
استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية

كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مركز الامتحانات يوضح تفاصيل النظام التكميلي للثانوية العامة (فيديو)
مركز الامتحانات يوضح تفاصيل النظام التكميلي للثانوية العامة ...
النيابة تأمر بحبس مديرين سابقين بـ«الجمارك» بتهم الاختلاس
النيابة تأمر بحبس مديرين سابقين بـ«الجمارك» بتهم الاختلاس
بالصور: استئناف العمل بمحطة نفطية في حقل الظهرة
بالصور: استئناف العمل بمحطة نفطية في حقل الظهرة
الداخلية تعلن سقوط تشكيل عصابي لسرقة الأغنام
الداخلية تعلن سقوط تشكيل عصابي لسرقة الأغنام
ضبط مرتكبي واقعة مشاجرة بإحدى المزارع جنوب صبراتة (صور)
ضبط مرتكبي واقعة مشاجرة بإحدى المزارع جنوب صبراتة (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
المزيد
«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق ساحلية غدا
«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق ساحلية غدا...
تأجيل الجولة الثالثة لانتخابات المجالس المحلية للشباب
تأجيل الجولة الثالثة لانتخابات المجالس المحلية للشباب...
«أمن طرابلس»: غلق طرق الأحد المقبل لانعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب
«أمن طرابلس»: غلق طرق الأحد المقبل لانعقاد المؤتمر التحضيري ......
ضبط مرتكبي واقعة مشاجرة بإحدى المزارع جنوب صبراتة (صور)
ضبط مرتكبي واقعة مشاجرة بإحدى المزارع جنوب صبراتة (صور)...
الداخلية تعلن سقوط تشكيل عصابي لسرقة الأغنام
الداخلية تعلن سقوط تشكيل عصابي لسرقة الأغنام...
المزيد