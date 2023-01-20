تأجيل الجولة الثالثة لانتخابات المجالس المحلية للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب تأجيل الجولة الثالثة للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا غدا السبت.



وأوضحت اللجنة في بيان أن تأجيل الانتخابات نظرا لالتزام مراقبات التعليم بالامتحانات النهائية للنصف الأول من العام الدراسي على المستوى الوطني.



مبادرة «التعلم الديمقراطي للشباب»

وتأتي هذه الانتخابات ضمن مبادرة «التعلم الديمقراطي للشباب»، وكان من المقرر أن تنطلق في مرحلتها الثالثة في 44 مجلسا محليا، بعد انتهاء العملية الانتخابية لـ31 مجلس ضمن المرحلتين الأولى والثانية.

- استعدادات لانتخاب 44 مجلسا محليا للشباب

وفي الرابع من يناير الجاري ناقش وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، اليوم الإثنين، الاستعداد لانطلاق الحزمة الثانية لانتخابات المجالس المحلية للشباب.