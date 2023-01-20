ضبط مرتكبي واقعة مشاجرة بإحدى المزارع جنوب صبراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على مرتكبي واقعة مشاجرة وإطلاق نار بإحدى المزارع جنوب مدينة صبراتة.

ضبط سلاح كلاشنكوف

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إلى انتقال دوريات وحدة التحري والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة إلى مكان البلاغ والقبض على مجموعة من الأشخاص كانوا متواجدين بداخله وهم في حالة سكر ظاهر.

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ونوه البيان بضبط بندقية كلاشنكوف، وجلب المركبتين المتضررتين إلى ساحة المركز المختص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.

سلاح كلاشينكوف جرى ضبطه مع مرتكبي واقعة مشاجرة وإطلاق نار بإحدى المزارع جنوب مدينة صبراتة، 19 يناير 2023. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع مرتكبي واقعة مشاجرة وإطلاق نار بإحدى المزارع جنوب مدينة صبراتة، 19 يناير 2023. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع مرتكبي واقعة مشاجرة وإطلاق نار بإحدى المزارع جنوب مدينة صبراتة، 19 يناير 2023. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع مرتكبي واقعة مشاجرة وإطلاق نار بإحدى المزارع جنوب مدينة صبراتة، 19 يناير 2023. (وزارة الداخلية)