النيابة تأمر بحبس مديرين سابقين بـ«الجمارك» بتهم الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس مديرين سابقين لإدارة المتابعة بمصلحة الجمارك، حيث اتهمتهما بارتكاب وقائع اختلاس.

جاء ذلك بعد تحقيقات لنائب النيابة بمكتب النائب العام في وقائع الاختلاس المنسوبة إلى الأشخاص المخولين بتسلم الأمانات والمضبوطات في المصلحة، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى تعمد المتهمين اختلاس مئات الآلاف من النقد الأجنبي، بعد تسلم المبالغ من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة، حيث أمر المحقق بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.