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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 20 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 01:36 مساء
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 20 يناير 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة على أغلب المناطق، الجمعة، مع رياح نشطة على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق.
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة تصل على بعض المناطق إلى 50 كم/س؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و11 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50كم/س؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و18 درجة، وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الغد.

السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و22 درجة.

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