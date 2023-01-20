حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 20 يناير 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة على أغلب المناطق، الجمعة، مع رياح نشطة على مناطق الشمال.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق.
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة تصل على بعض المناطق إلى 50 كم/س؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و11 درجة.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50كم/س؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و18 درجة، وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الغد.
السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و22 درجة.
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