ضبط وافد بتهمة سرقة 70 ألف دينار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، القبض على وافد سوداني الجنسية بتهمة سرقة مبلغ مالي قدره 70 ألف دينار من محل عمله المتخصص في بيع المواد الغذائية.

وقدم صاحب المحل الكائن بمنطقة الوحيشي شكوى إلى قسم البحث الجنائي تفيد باكتشافه عجزا ماليا بقيمة 70 ألف دينار وشكوكه في سلوك العمال لديه، وفق بيان صادر عن المديرية.

- ضبط خادمة سرقت مصوغات ذهبية ومبلغا ماليا من منزل في بنغازي

وكشفت التحريات أن سودانيا يدعى «ط.أ.أ» من مواليد 1989، يعمل بالمحل كمحاسب جرت مشاهدته أكثر من مرة يضع النقود في جيبه خلال العمل، فضلا عن تعاطيه المخدرات. وبعد ضبط المتهم وخلال التحقيقات اعترف بسرقته المبلغ على فترات طويلة، لتجرى إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن.