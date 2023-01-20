افتتاح أول عيادة تخاطب بالقطاع الصحي العام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سعد الدين عبد الوكيل، اليوم الخميس، أول عيادة متخصصة باضطرابات التخاطب في ليبيا، يجري افتتاحها بالقطاع الصحي العام.

وتقدم العيادة التي افتتحت بالمركز الوطني لعلاج وتشخيص التوحد، خدماتها للأطفال الذين يعانون من أمراض التخاطب، وتشمل برامج نوعية لمعالجة حالات التلعثم، والحبسة الكلامية، وعدم القدرة على نطق الحروفن وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتتكون العيادة من ثماني فصول مجهزة وفق تقنيات متطورة وكوادر مؤهلة، وتقدم خدمات طبية في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، ويبلغ معدل استقبال الحالات اليومي بالعيادة أربعة وستون حالة.

جانب من افتتاح عيادة التخاطب، الخميس 19 يناير 2023 (وزارة الصحة)

جانب من افتتاح عيادة التخاطب، الخميس 19 يناير 2023 (وزارة الصحة)

جانب من افتتاح عيادة التخاطب، الخميس 19 يناير 2023 (وزارة الصحة)

جانب من افتتاح عيادة التخاطب، الخميس 19 يناير 2023 (وزارة الصحة)