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باشاغا يطلع على نتائج التواصل مع «المركزي» لرصد قيمة الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 11:38 مساء
باشاغا يطلع على نتائج التواصل مع «المركزي» لرصد قيمة الميزانية
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا يجتمع مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، الخميس 19 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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اطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الخميس، على نتائج التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية وتنظيم بنود الصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023، لغرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ومناقشة إجراءات الميزانية العامة لسنة 2023، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء علي القطراني، وعضوية كل من نائبي رئيس الوزراء خالد الأسطى، وسالم الزادمة، ووزراء التخطيط والمالية أسامة حماد، والداخلية اللواء عصام أبوزريبة، والشؤون الإجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.

وأفاد البيان بأن باشاغا اطلع على مستجدات أعمال اللجنة وكافة الملاحظات والتعليقات حول الميزانية المقترحة من مجلس الوزراء، ومدى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية.

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