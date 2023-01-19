باشاغا يطلع على نتائج التواصل مع «المركزي» لرصد قيمة الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الخميس، على نتائج التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية وتنظيم بنود الصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023، لغرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ومناقشة إجراءات الميزانية العامة لسنة 2023، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- حكومة باشاغا تعتزم إصدار اعتمادات شهرية موقتة لحين إقرار ميزانية 2023

- باشاغا يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته

ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء علي القطراني، وعضوية كل من نائبي رئيس الوزراء خالد الأسطى، وسالم الزادمة، ووزراء التخطيط والمالية أسامة حماد، والداخلية اللواء عصام أبوزريبة، والشؤون الإجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.

وأفاد البيان بأن باشاغا اطلع على مستجدات أعمال اللجنة وكافة الملاحظات والتعليقات حول الميزانية المقترحة من مجلس الوزراء، ومدى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية.