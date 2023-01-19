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في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 09:27 مساء
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
الصفحة الأولى من العدد «374» من جريدة «الوسط»، الخميس 19 يناير 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 374 من جريدة «الوسط» وفي صفحته الأولى تقرير مجمع يرصد مستجدات المشهد السياسي الليبي.
التقرير جاء بعنوان «الأزمة الليبية بين لعبتي السياسة والمخابرات». ويرصد جولة جديدة من مناورات مجلسي النواب والدولة والملاسنات المتجددة بين رئيسهما، في ظل حضور مخابراتي عالٍ في ليبيا.

60 مليون مشاهدة لأغنية شاكيرا
ونطالع في الصفحة الثانية أخبار منوعة منها خبر بعنوان «أغنية شاكيرا تحقق أكثر من 60 مليون مشاهدة على يوتيوب».
وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما منسوب إلى معهد تابع للكونغرس الأميركي وجاء بعنوان «النخب السياسية ومصالح دول إقليمية وراء إخفاق البعثة الأممية».

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كواليس لقاءات مدير المخابرات الأميركية
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع عنوانه «اللجنة العسكرية 5+5 رسالة أمل لليبيين». أيضا وفي الصفحة نفسها نطالع تقريرا بعنوان «انتظام امتحانات النقل.. والتعليم تبحث خطة التحول الرقمي».

أما الصفحة الخامسة فنطالع في صدرها موضوعا تحت عنوان «كواليس زيارة مدير المخابرات الأميركية في ليبيا». وفيه نقرأ على لسان مصادر مطلعة تفاصيل لقاءات المسئول الأميركي مع المسئولين الليبين.

كما نطالع داخل الصفحة ذاتها موضوعا حول دعوة أحزاب وشخصيات سياسية ومنظمات أهلية في ليبيا إلى إجراء الانتخابات، وكان عنوانه «مبادرة الدباشي و48 مرشحا رئاسيا: «القضاء يتولى السلطة والانتخابات خلال 9 أشهر».

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اليابان تشعل المواجهة بين أميركا والصين
وفي الشؤون العربية والدولية نطالع موضوعات منها موضوع رئيسي بعنوان «اليابان تشعل لعبة الكبار بين أميركا والصين». وعلى رأس الصفحة السابعة نقرأ موضوعا عنوانه «تونس في مواجهة مفتوحة بين المعارضة والرئيس».

وإلى الاقتصاد وتحت عنوان «ديوان المحاسبة: مخالفات مالية بالجملة في الحكم المحلي مع غياب خطط التنمية» نطالع موضوعا يتصدر الصفحة الثامنة.

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها موضوع بعنوان «منسيون رغم تعاقب الحكومات.. أصحاب المساكن المتضررة في نفق الوعود الزائفة».

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وسام اللغة العربية للشاعر أبوحجر
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعات منها خبر جاء تحت عنوان «وزارة الثقافة تمنح الشاعر عبدالسلام أبوحجر وسام اللغة العربية».

ويتصدر صفحة الفن موضوع بعنوان «بـ6 ترشيحات: قناة الوسط تنافس على جوائز سبتيموس في نسختها العاشرة».

مارتينيز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»
وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها موضوع حول الخلافات والجدل الدائر حول مشروع قانون الرياضة الجديد جاء بعنوان «الدعم المالي على مائدة قانون عام الرياضة المنتظر».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع تداعيات الخروج المبكر للمنتخب الوطني من منافسات بطولة «شان 2023»، وجاءت بعنوان «مارتينيز يترقب مصيره مع فرسان المتوسط: أنا حزين».

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