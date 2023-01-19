شاهد في «فلوسنا»: التوقعات الاقتصادية للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الخميس، التوقعات الاقتصادية للعام 2023، بعد المؤشرات المتذبذبة خلال العام 2022.

ويفتح مقدم البرنامج الإعلامي أحمد السنوسي نقاشًا مطولا مع الخبير الاقتصادي ومؤسَّس سوق الوراق المالية الليبي سليمان الشحومي.

وفي نهاية أكتوبر 2022، توقع صندوق النقد الدولي حدوث مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي مستقبلا، من حيث النمو المتوقع ونسبة التضخم خلال العام المقبل 2023، مستفيدًا من أسعار النفط المرتفعة عالميًا.

- الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023

وأفاد التقرير الخاص بـ«آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الصادر عن الصندوق بأن ليبيا تصدرت قائمة الاقتصادات العربية الأسرع نموًا العام المقبل بعدما سجلت انكماشًا بواقع 18.5% خلال العام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي. وتوقع الصندوق أيضًا أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9% خلال 2023 وهي أعلى نسبة على المستوى العربي، علمًا بأن العراق كان صاحب صدارة الترتيب خلال العام 2022.

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