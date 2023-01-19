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الدبيبة يمنح الجهات العامة في طرابلس الكبرى إجازة الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 06:30 مساء
الدبيبة يمنح الجهات العامة في طرابلس الكبرى إجازة الأحد المقبل
الدبيبة خلال حضوره حفل إطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في التنمية في طرابلس، 13 ديسمبر 2022، (حكومة الوحدة)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، أن يكون يوم الأحد المقبل 22 يناير الجاري إجازة بالجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى مع مراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

وأوضح الدبيبة في قراره الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هذا الإجراء يأتي بمناسبة انعاقد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس، وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة على أن يراعى في ذلك الجهات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

- المنقوش تبحث تجهيزات اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب في طرابلس

ويعمل المسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ أيام على التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث تترأس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الدورة العادية الـ158 لمجلس وزراء الجامعة العربية.

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