حكومة باشاغا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للاستثمار في قطاع التعدين والمناجم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، أن المؤسسة الوطنية للتعدين التابعة لها وقعت صباح اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة «سي إن سي» للهندسة الدولية المحدودة الصينية بحضور وزير الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر السعيدي، ومدير عام الموسسسة محمد عصر.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الطرفين اتفقا «على اعتبار الشركة الصينية مستثمرا ومطورا ومساندا للخدمات الاستشارية والتمويلية في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا، وأن تكون شريكا محتملا بطريق الإدارة أو التشغيل أو المساهمة في بعض المشروعات بمناطق الخامات والمحاجر».

تفاصيل مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن مذكرة التفاهم الموقعة تنص على الاستفادة من خبرة شركة «سي إن سي» في توظيف الخامات المحلية ورأس المال البشري الليبي وربط الأسواق والمصادر والمنتجات الليبية بالأسواق العالمية، كما تؤكد على «أهمية نقل التجارب الناجحة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات التعدين والتنقيب إضافة لبرامج التنمية الاجتماعية والتأهيل ورفع الكفاءة».

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة أن المؤسسة الوطنية للتعدين التابعة لها «تعهدت بموجب الاتفاق على توفير بيئة مناسبة للشركة الصينية من ناحية تقديم كافة البيانات والمعلومات الأساسية والدراسات حول المشروعات المرتقبة ومتابعة كافة الإجراءات والأذونات والتراخيص دون الإخلال بالتشريعات المحلية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى تكريم وزير الصناعة والمعادن بالحكومة المكلفة من مجلس النواب امحمد عبدالقادر السعيدي على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت في مدينة بنغازي، وذلك لمجهوداته في الدفع بقطاع التعدين وعودة المؤسسة الوطنية للتعدين إلى سابق نشاطها.

مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مؤسسة التعدين التابعة لحكومة باشاغا وشركة «سي ان سي» الصينية، الخميس 19 يناير 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)