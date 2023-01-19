  • Alwasat News
Atwasat

المشري يؤكد دعمه جهود التوافق مع «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 03:59 مساء
المشري يؤكد دعمه جهود التوافق مع «النواب»
المشري خلال لقاء مع وفد من نقابة المحامين، 19 يناير 2023. (مجلس الدولة)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، مع وفد من نقابة المحامين تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الدولة القانونيين عادل كرموس، وأمينة المحجوب، وشعبان أبوستة، وعبر خلاله المشري عن «دعمه لأي جهود تفضي إلى مزيد من التوافق بين المجلسين لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وقدم وفد نقابة الصحفيين إلى رئيس مجلس الدولة في ختام الاجتماع مضابط جلسات البرلمان الليبي في عهد المملكة الليبية.

سجال بين المشري وعقيلة
وشهد الثلاثاء الماضي سجالا بين المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على وقع انتقاد الأخير حديث الأول «الدستور والقاعدة الدستورية» بدعوى عدم اختصاص المجلس الأعلى للدولة بها.

- المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»
- «النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
- عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة الدستورية
- عقيلة: لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة أو إعلان دستوري.. ولن نقع تحت رحمة أحد

وقال عقيلة خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي: «أنا التقيت بالمشري، هناك كلام كثير عن اتفاق ما، لكن نحن اتفقنا على نقطة واحدة وهي: أن ترسل مخرجات اللجنة التي كلفها مجلس الدولة طبقا للتعديل الدستوري رقم 12 إلى مجلس النواب حتى يعالجها حسب النظام الداخلي لكل مجلس. وعندما رجع (المشري) تحدث عن الدستور والقاعدة الدستورية وهم ليس لهم حق في إصدار أي تشريع أو قاعدة دستورية، وكما قلنا هم جسم استشاري».

وردا على ذلك، أكد المشري على حسابه بموقع «تويتر»، أن يده «ممدودة للتوافق والاستقرار» لمن يريد ذلك «بقدره وأكثر»، لافتا إلى أن «من أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه».

عقيلة يحذر النواب من التدخل الأجنبي وانقسام ليبيا
وخلال جلسة البرلمان، أمهل عقيلة المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات. حاثا النواب على تحمل مسؤولياتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرًا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.

ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي «لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي»، وهو ما وافق عليه النواب من أجل معالجة الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية

المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة

اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«التعليم» تحذر من الاعتداء على المعلمين
«التعليم» تحذر من الاعتداء على المعلمين
خلال لقائه وزير الدفاع المالطي.. الدبيبة يستعجل فتح القنصلية في بنغازي
خلال لقائه وزير الدفاع المالطي.. الدبيبة يستعجل فتح القنصلية في ...
ضبط 16 شخصا في حملة لمكافحة التسول في طرابلس
ضبط 16 شخصا في حملة لمكافحة التسول في طرابلس
المشري يؤكد دعمه جهود التوافق مع «النواب»
المشري يؤكد دعمه جهود التوافق مع «النواب»
«الكهرباء»: تركيب 8 أبراج بخط التميمي- العزيات
«الكهرباء»: تركيب 8 أبراج بخط التميمي- العزيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
المزيد
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس الغازية
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس ......
الدبيبة يمنح الجهات العامة في طرابلس الكبرى إجازة الأحد المقبل
الدبيبة يمنح الجهات العامة في طرابلس الكبرى إجازة الأحد ......
حكومة باشاغا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للاستثمار في قطاع التعدين والمناجم
حكومة باشاغا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للاستثمار في ......
«الكهرباء»: تركيب 8 أبراج بخط التميمي- العزيات
«الكهرباء»: تركيب 8 أبراج بخط التميمي- العزيات...
المشري يؤكد دعمه جهود التوافق مع «النواب»
المشري يؤكد دعمه جهود التوافق مع «النواب»...
المزيد