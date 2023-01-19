المشري يؤكد دعمه جهود التوافق مع «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، مع وفد من نقابة المحامين تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الدولة القانونيين عادل كرموس، وأمينة المحجوب، وشعبان أبوستة، وعبر خلاله المشري عن «دعمه لأي جهود تفضي إلى مزيد من التوافق بين المجلسين لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وقدم وفد نقابة الصحفيين إلى رئيس مجلس الدولة في ختام الاجتماع مضابط جلسات البرلمان الليبي في عهد المملكة الليبية.

سجال بين المشري وعقيلة

وشهد الثلاثاء الماضي سجالا بين المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على وقع انتقاد الأخير حديث الأول «الدستور والقاعدة الدستورية» بدعوى عدم اختصاص المجلس الأعلى للدولة بها.

- المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»

- «النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي

- عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة الدستورية

- عقيلة: لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة أو إعلان دستوري.. ولن نقع تحت رحمة أحد

وقال عقيلة خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي: «أنا التقيت بالمشري، هناك كلام كثير عن اتفاق ما، لكن نحن اتفقنا على نقطة واحدة وهي: أن ترسل مخرجات اللجنة التي كلفها مجلس الدولة طبقا للتعديل الدستوري رقم 12 إلى مجلس النواب حتى يعالجها حسب النظام الداخلي لكل مجلس. وعندما رجع (المشري) تحدث عن الدستور والقاعدة الدستورية وهم ليس لهم حق في إصدار أي تشريع أو قاعدة دستورية، وكما قلنا هم جسم استشاري».

وردا على ذلك، أكد المشري على حسابه بموقع «تويتر»، أن يده «ممدودة للتوافق والاستقرار» لمن يريد ذلك «بقدره وأكثر»، لافتا إلى أن «من أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه».

عقيلة يحذر النواب من التدخل الأجنبي وانقسام ليبيا

وخلال جلسة البرلمان، أمهل عقيلة المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات. حاثا النواب على تحمل مسؤولياتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرًا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.

ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي «لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي»، وهو ما وافق عليه النواب من أجل معالجة الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد.