خلال لقائه وزير الدفاع المالطي.. الدبيبة يستعجل فتح القنصلية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، إلى الإسراع بفتح قنصلية عامة لمالطا في مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، وفدا مالطيا على رأسه وزير الدفاع والأمن الوطني والإصلاحات والمساواة بايرون كاميليري، ويضم رئيس المخابرات العامة ومدير شؤون الرئاسة وقائد القوات المسلحة، بحضور رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومدير مكتب وزير الدفاع ومدير الشؤون الخاصة لمجلس الوزراء، حسب بيان الحكومة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا ومالطا في طرابلس

وتناول اللقاء نتائج اجتماعات الوفد المالطي مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، كما أكد الدبيبة أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا، مثل مطاري معيتيقة ومصراتة.