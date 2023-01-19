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«التعليم» تحذر من الاعتداء على المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 02:50 مساء
«التعليم» تحذر من الاعتداء على المعلمين
شعار وزارة التربية والتعليم، (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من الاعتداء على المعلمين بالقول أو التهديد أو الحط من كرامتهم، خلال أداء مهامهم المكلفين بها في الدوام الرسمي أو خارجه.

جاء ذلك في بيان بتوقيع مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء، سمية راشد، موجه إلى أولياء أمور الطلاب بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تحويل المخالفين إلى النيابة
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفين سيقعون تحت طائلة القانون وفقا لنصوص المواد رقم 245 و246 و247 و248 من قانون العقوبات، وسترفع بحقهم دعاوى جنائية أمام النيابة العامة.

ورصدت الوزارة شكاوى مديري مدارس ومعلمين، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تزايد حالات الاعتداء على المعلمين والعاملين والطلاب بالمؤسسات التعليمية المختلفة.

المقريف يتضامن مع مديرة مدرسة تعرضت لاعتداء
وأمس الأربعاء، أعلن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، تضامنه مع المعلمة بمراقبة التربية والتعليم زوارة التي تعرضت إلى اعتداء وتعنيف من أولياء أمور خلال الأيام الماضية.

- المقريف يتضامن مع معلمة تعرضت لاعتداء في زوارة.. ويعلق على تخريب مدرسة بسرت

وتعرضت مديرة إحدى مدارس زوارة إلى الاعتداء من قبل ولية أمر طالبة، بحضور عدد من الطلاب والمواطنين، وفق بيان مديرية أمن زوارة أول من أمس، حيث فتحت تحقيقا في الواقعة، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

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