وكيل «الصحة» يبحث مع رئيس مجلس القضاء آليات استدعاء العاملين بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، آليات استدعاء العناصر الطبية والطبية المساعدة للتحقيق معهم في القضايا ذات العلاقة بالمسؤولية الطبيّة.

وتناول اللقاء الطبيعة الخاصة بالتقاضي في الأمور المتعلقة بالصحة، فضلا عن مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجلس الأعلى لتحديد المسؤولية الطبية، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقش عبدالوكيل مع القوي سبل تقديم الرعاية الصحية الطارئة والأولية بمقار محاكم الاستئناف، واتفقا على تنظيم ورشة عمل برعاية المجلس وبمشاركة الوزارة حول التشريعات الصحية، والتوعية بحقوق وواجبات كل من المريض، ومقدمي الرعاية الصحية.