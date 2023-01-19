ضبط خادمة سرقت مصوغات ذهبية ومبلغا ماليا من منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة قاريونس في مدينة بنغازي وافدة تحمل الجنسية النيجيرية، سرقت مصوغات ذهبية ومبلغا ماليا من منزل تعمل به كخادمة.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوي ضد المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي 350 دينارا وساعة يد وملابس نسائية، قبل أن تلوذ بالفرار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتوصل أعضاء التحري بالمركز إلى مكان اختباء المرأة في منطقة بوعطني، حيث جرى ضبطها والانتقال بها إلى المركز، حيث جرى إيداعها الحجز القانوني لوحدة الشرطة النسائية لحين عرضها على النيابة العامة.

مقتنيات مسروقة استردتها قوات الأمن.

مقتنيات مسروقة استردتها قوات الأمن.