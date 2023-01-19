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السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 11:27 صباحا
السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وهبط متوسط سعر الدولار مقابل الدينار الليبي إلى 4.76 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع اليورو إلى 5.14 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار مقابل 5.86 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي
وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

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