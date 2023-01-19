«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي، وجنوبية على الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار.

- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة وسرعة الرياح وارتفاع الموج.