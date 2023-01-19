  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 10:24 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي، وجنوبية على الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار.
- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة وسرعة الرياح وارتفاع الموج.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على طول الساحل مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، يصل غدا إلى 3.00 أمتار على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا غدا.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة وسرعة الريح وكذلك ارتفاع الموج غدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية

المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة

اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية

كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية
لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»

لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»
وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما

وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما
شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟

شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟
بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى

بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوي انفجارات قرب منطقة قصر بن غشير
دوي انفجارات قرب منطقة قصر بن غشير
مسؤول إيطالي: 70% زيادة في عدد المهاجرين القادمين من ليبيا خلال 2022
مسؤول إيطالي: 70% زيادة في عدد المهاجرين القادمين من ليبيا خلال ...
ضبط متهم في جريمة قتل وقعت قبل 14 عاما في الخمس
ضبط متهم في جريمة قتل وقعت قبل 14 عاما في الخمس
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 19 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 19 يناير 2023)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
المزيد
25 قائمة تقدمت للانتخابات البلدية في بني وليد وتنيناي والمردوم
25 قائمة تقدمت للانتخابات البلدية في بني وليد وتنيناي ......
السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني
السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني...
«الحكم المحلي» تتكفل بنقل أطفال مصابين بضمور العضلات من طبرق إلى طرابلس
«الحكم المحلي» تتكفل بنقل أطفال مصابين بضمور العضلات من طبرق......
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 19 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 19 يناير 2023)...
المزيد