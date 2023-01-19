«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي، وجنوبية على الساحل الشرقي.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار.
- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة وسرعة الرياح وارتفاع الموج.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على طول الساحل مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، يصل غدا إلى 3.00 أمتار على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا غدا.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة وسرعة الريح وكذلك ارتفاع الموج غدا.
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