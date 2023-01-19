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مسؤول إيطالي: 70% زيادة في عدد المهاجرين القادمين من ليبيا خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 01:55 صباحا
مسؤول إيطالي: 70% زيادة في عدد المهاجرين القادمين من ليبيا خلال 2022
دورية تابعة لخفر السواحل الإيطالي (أرشيفية: آكي)
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أفاد مسؤول في خفر السواحل الإيطالي بأن عام 2022 شهد وصول 53 ألف مهاجر غير نظامي عن طريق البحر من ليبيا، بزيادة قدرها 70%، أغلبهم انطلقوا من منطقة طرابلس غرب البلاد.

وقال رئيس القسم الثالث لخطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ، الأدميرال جوزيبي أوليشينو، في جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الدستورية والنقل، إن سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط برقة- لامبيدوزا أنقذت أكثر من 11 ألفا شخص، 34% منهم غادروا من غرب ليبيا.

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مسؤول إيطالي: 56% زيادة في عدد المهاجرين لإيطاليا خلال عام 2022
وأشار إلى وصول 105 ألف وافد من المهاجرين عن طريق البحر، خلال عام 2022، بزيادة بمعدل 56% عن العام الذي يسبقه،1401 منهم انطلقوا من الجزائر و32 ألفا من تونس بزيادة قدرها 60%.

وحسب المسؤول الإيطالي، فإن هناك خطي تدفقات من ليبيا: منطقة طرابلس التي انطلق من سواحلها 33 ألفًا ومنطقة برقة التي انطلق منها 20 ألفًا، بالإضافة إلى طريق شرق المتوسط (تركيا ومصر ولبنان وسورية) مع وصول 17 ألف مهاجر.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت تونس أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل وزير الشؤون الخارجية الايطالي أنتونيو تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، في لقاء تناول مسألة الهجرة غير النظامية والتأكيد على القناعة المشتركة للبلدين بخصوص ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذه الظاهرة تتجاوز البعد الأمني البحت وتعالج أسبابها العميقة وتُوفر الأطر المبتكرة والآليات المناسبة لتطوير الهجرة النظامية.

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