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تونسيون يوبخون حكومتهم بسبب المساعدات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 11:36 مساء
تونسيون يوبخون حكومتهم بسبب المساعدات الليبية
شاحنات ليبية تحمل منتجات غذائية مختلفة تمر عبر نقطة رأس جدير الحدودية مع تونس فجر يوم 17 يناير 2023. (أ ف ب)
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سلط تقرير لموقع «ألترا تونس» الضوء على ردود فعل غاضبة لنخب التونسية بعد تلقي بلادهم حزمة مساعدات غذائية من ليبيا، معبرين عن استيائهم من الوضع المتردي الذي وصلت إليه بلادهم، محملين الحكومة مسؤولية انحدار الأوضاع إلى هذه الدرجة، لكنهم في الوقت نفسه ثمّنوا الخطوة الليبية التي تشير إلى قوة العلاقة التي تربط الشعبين، بحسب قولهم.

كاتب: تونس لا تستحق هذا الانحدار الرهيب
ونقل التقرير تدوينات لكتاب تونسيين، من بينهم الكاتب والباحث مصطفى عطية الذي استهجن المستوى الذي وصلت إليه بلاده، مستنكرًا في الوقت نفسه أن «أصبح الشعب التونسي منكوبا في أرضه»، قائلاً: «مخجل، مهين، محبط... تونس لا تستحق هذا الانحدار الرهيب... كفى عارًا».

المعنى نفسه ذكره النائب السابق بالبرلمان توفيق الجملي، عن كتلة الولاء للوطن، الذي دوّن «ليبيا ترسل شاحنات إلى تونس محملة بمساعدات تتمثل في مواد غذائية منها الزيت والسكر والأرز.. مساعدات في غير الكوارث الطبيعية أو الحوادث لها دلالاتها اقتصاديًا وماليًا».

- حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية

مؤرخ: علينا أن نبتعد عن المكابرة
ورغم ذلك يشير أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي، في تدوينة له، إلى دلالة المساعدات، باعتبارها تعبيرًا عن مستوى الترابط بين الشعبين التونسي والليبي، يقوله: «تونس وليبيا جارتان ولهما تاريخ مشترك عبر العصور.. وفي التاريخ المعاصر كانت تونس ملجأ لسكان طرابلس قبل الاحتلال الإيطالي لليبيا ومن بعده».

لكنه يعود، بعد سرد لملامح الجيرة، إلى الإشارة لضرورة تقبل الواقع خاصة أن تونس ومن بعد الاستقلال كانت تتلقى المعونات والمساعدات من أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وهو ما دفعه للمطالبة بتقبل واقع البلاد بقوله: «إن كنا نغير على بلادنا فعلينا أن نبتعد عن المكابرة ونتواضع قليلًا وأن نشمّر على سواعدنا وأن نعمل وننتج ونَعْدلَ حتى نتمكّن من الإقلاع».

مساعدات غذائية ليبية إلى تونس
وأمس الثلاثاء، أعلن الملحق الإعلامي لسفارة ليبيا في تونس نعيم العشيبي، أن 96 شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية (سكر وزيت ودقيق وأرز) قد دخلت تونس صباح الثلاثاء عبر المنفذ الحدودي راس الجدير، ضمن حزمة مساعدات من المقرر أن تصل إلى 170 شاحنة.

وهذه المساعدات تأتي «كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة».

وفي 9 نوفمبر 2022، أفاد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة بأن الحكومة الليبية قدمت شحنة مساعدات إلى تونس بـ30 مليون طن من المحروقات.

شاحنات ليبية تحمل منتجات غذائية مختلفة تمر عبر نقطة رأس جدير الحدودية مع تونس فجر يوم 17 يناير 2023. (أ ف ب)
شاحنات ليبية تحمل منتجات غذائية مختلفة تمر عبر نقطة رأس جدير الحدودية مع تونس فجر يوم 17 يناير 2023. (أ ف ب)
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