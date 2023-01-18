الدبيبة يأذن لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام تكميلي للشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

أذن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام تكميلي للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، وفق قراره رقم (25) لسنة 2023، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار أن هذا الإجراء يأتي «استثناء من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي».

- «التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

من جهتها شكرت وزارة التربية والتعليم جهود الدبيبة و«تجاوبه مع شكاوى طلاب دفعة 2004 وما مروا به من توقف للدراسة خلال السنوات الماضية».