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الدبيبة يأذن لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام تكميلي للشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 10:41 مساء
الدبيبة يأذن لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام تكميلي للشهادة الثانوية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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أذن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام تكميلي للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، وفق قراره رقم (25) لسنة 2023، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار أن هذا الإجراء يأتي «استثناء من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي».

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من جهتها شكرت وزارة التربية والتعليم جهود الدبيبة و«تجاوبه مع شكاوى طلاب دفعة 2004 وما مروا به من توقف للدراسة خلال السنوات الماضية».

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