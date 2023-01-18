بعد تركيا وتونس.. تاياني يبحث الملف الليبي في زيارة لمصر نهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، مصر نهاية الأسبوع، في أحدث محطاته الخارجية، حيث تتصدر أجندتها العلاقات الثنائية بين روما والقاهرة والأزمة الليبية وتدفقات المهاجرين.

أعلن ذلك تاياني في تصريحات للصحفيين في تونس العاصمة، التي زارها الأربعاء، والتي جاءت بعد زيارة مماثلة إلى تركيا، والتي أثار فيهما الملف الليبي وتحدث عن توافق على ضرورة تهيئة الظروف للحل السياسي.

ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن رئيس الدبلوماسية الإيطالية: إن «الاستقرار في ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، بما في ذلك من ليبيا إلى تونس»، ومن الأخيرة إلى سواحل إيطاليا الجنوبية. وأضاف «سأكون في مصر في نهاية هذا الأسبوع، نريد التحدث إلى جميع المحاورين الذين يلعبون دورا رياديا» في المنطقة.

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تاياني يتحدث عن ضرورة العمل الجماعي لمعالجة أزمة ليبيا

وأشار تاياني إلى أن زيارته الأخيرة إلى أنقرة وتونس اليوم وفي الأيام المقبلة إلى القاهرة تكمن أيضًا في «هدف تيسير اتفاق بين الأطراف والوصول إلى انتخابات في ليبيا».

وشدد تاياني، متحدثا مع الصحفيين بمقر السفارة الإيطالية في تونس، على ضرورة «العمل الجماعي» لحل الأزمة في ليبيا. وقال: «لسنا من بين أولئك الذين يعملون ضد الآخرين. نحن نتحدث مع كل هذه الدول لمحاولة إيجاد حل يقود إلى انتخابات ويحقق الاستقرار لليبيا» ويشكل عاملاً مشتركًا للحوار من أجل التوافق بين الفرقاء الليبيين.