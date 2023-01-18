المشري يأمل عودة السفارة الصينية لممارسة عملها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه اليوم الأربعاء في طرابلس مع القائم بالأعمال الصيني انغ تشيمين، عن أمله في عودة السفارة الصينية لممارسة عملها في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المشري تمنى بعد ترحيبه بالقائم بالأعمال انغ تشيمين، توطيد العلاقات الاقتصادية مع الصين، بما في ذلك عودة الشركات الصينية واستكمال المشاريع المتوقفة.

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وشدد المشري خلال اللقاء على أنه من المهم جدا زيادة أوجه الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح العامة والمشتركة بين شعبي البلدين، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

وتمنى المشري في ختام اللقاء التوفيق للقائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا مع انتهاء فترة ولايته، شاكرا له كل ما أنجزه خلال هذه الفترة التي قضاها في العمل على رأس البعثة الدبلوماسية الصينية لدى ليبيا.