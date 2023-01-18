أهالي بلدية تنيناي جنوب بني وليد يطالبون بتوفير مياه الشرب والخدمات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

طالب أهالي حي المعيقل ببلدية تنيناي الواقعة جنوب مدينة بني وليد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات المسؤولة في الدولة برفع المعاناة عن أهالي البلدية وتوفير مياه الشرب وتقديم الخدمات لسكان البلدية كافة.

وقال الأهالي في وقفة احتجاجية بحي المعيقل، اليوم الأربعاء، إن بلدية تنيناي تعاني من التهميش وغياب للخدمات الصحية والخدمات العامة من الحكومات المتعاقبة، مطالبين بتوفير أبسط الحقوق لهم بحسب وصفهم.

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وأكد أهالي الحي أنهم يعانون من شح مياه الشرب منذ ما يزيد على 20 سنة، وأنهم يضطرون إلى شراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة بسبب عدم وجود آبار مياه حكومية بالمنطقة أو خطوط للإمداد المائي.

كما طالب الأهالي باستحداث المركز الصحي تنيناي وتحويره إلى مستشفى تنيناي القروي لتقديم خدماته الصحية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لتذليل المسافة التي يقطعها أهالي بلدية تنيناي لأجل تلقي العلاج في المدن والمناطق الأخرى.

الوقفة الاحتجاجية لأهالي حي المعيقل ببلدية تينيناي جنوب بني وليد. (الإنترنت)