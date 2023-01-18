الدبيبة يوجه الجهات الحكومية بنشر مصروفاتها لعام 2022 قبل نهاية يناير الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تعليماته إلى الوزارات والجهات التابعة لها، بنشر المصروفات الحكومية عن العام 2022 في كافة أبواب الميزانية، وذلك في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس الوزراء، حسب صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وطلب الدبيبة من الجهات الحكومية عرض تقارير مصروفاتها للعام 2022 لكافة أبواب الميزانية على المنصات الإعلامية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

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وفي 11 يناير الجاري، طلبت وزارة المالية في حكومة الوحدة من جميع القطاعات والوحدات الإدارية تزويدها بتقرير الإيرادات والمصروفات عن الفترة من أول يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، لافتة إلى أنها ستلجأ إلى حجب مخصصات الباب الثاني (النفقات التسييرية) عن كل قطاع أو وحدة إدارية يثبت عدم التزامها.