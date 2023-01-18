مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا ومالطا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء وفد أمني كبير من مالطا لإجراء مباحثات أمنية موسعة مع نظرائهم الليبيين حول عدد من القضايا الأمنية والتعاون المشترك، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ظهر اليوم بديوان الوزارة في طرابلس الوفد المالطي الذي يترأسه وزير الداخلية والأمن الوطني بايرون كاميلليري، وبرفقته كل من رئيس المخابرات المالطية ورئيس القوات المسلحة والمبعوث المالطي الخاص إلى ليبيا، وسكرتير رئاسة الوزراء ورئيس قوة العمليات الخاصة ومستشار وزير الداخلية المالطي، ومنسق مركز العمليات المشتركة الليبي- المالطي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين عقد اجتماعا حضره من الجانب الليبي كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير مكتب الوزير، ومستشار الوزير، ورئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي، ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير.

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محاور المباحثات الأمنية بين ليبيا ومالطا

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الليبي المالطي جرى خلاله «مناقشة تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى التباحث حول كيفية تفعيل عمل اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين. وإمكانية تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين وفتح خط ملاحة جوية بين طرابلس وفاليتا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».