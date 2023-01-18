السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت السفارة الأميركية لدى ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، فحوى النقاش الذي جرى بين قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع القائم بالأعمال ليزلي أوردمان ونائب قائد القوات الجوية الأميركية في أفريقيا الجنرال جون دي لامونتاني، بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وأوضحت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر» أن لقاء حفتر مع ضيوفه الأميركيين خصص «لمناقشة التنسيق الأمني، بما في ذلك الطيران، وأهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطياً».

- حفتر يلتقي في بنغازي مع أوردمان ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

- القائم بالأعمال الأميركي يزور ضريح عمر المختار في بنغازي

- أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»

ولم يكشف المكتب الإعلامي للقيادة العامة أي تفاصيل بشأن اللقاء، مكتفيا بالإعلان عن انعقاده، والذي جاء بعد يوم من زيارة القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان إلى مدينة بنغازي واجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وزيارته ضريح شيخ الشهداء عمر المختار.

ويأتي لقاء حفتر مع ضيوفه الأميركيين بعد أسبوع من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إيه) إلى ليبيا، والتي التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يوم الخميس الماضي، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن اللقاء سبقه اجتماع آخر مع حفتر في بنغازي، بينما لم ينشر المكتب الإعلامي للقيادة العامة أي تفاصيل عن اللقاء.