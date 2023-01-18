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اللافي يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 05:29 مساء
اللافي يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
لقاء اللافي مع السفير الإيطالي في طرابلس، الأربعاء 18 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خلال لقائهما في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي استعرض مع السفير الإيطالي تطورات المشهد السياسي الليبي، وما انتهى إليه الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الإيطالي أشاد من جانبه بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معتبرًا أن الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة «كان خطوة مهمة وموفقة للمجلس الرئاسي».

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كما جدد السفير الإيطالي خلال لقائه مع اللافي، الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، التأكيد على دعم بلاده كافة الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولا إلى الانتخابات.

لقاء اللافي مع السفير الإيطالي في طرابلس، الأربعاء 18 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي مع السفير الإيطالي في طرابلس، الأربعاء 18 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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